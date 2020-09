Basisschool Minnestraal krijgt Warme William op bezoek Nele Dooms

16 september 2020

17u47 2 Lebbeke De leerlingen en leerkrachten van vrije basisschool De Minnestraal uit Lebbeke krijgen Warme William op bezoek. Met de mascotte kan de school werken rond het mentaal welzijn van de kinderen.

Het zorgteam van De Minnestraal ontvangt Warme William met open armen. De figuur is terug te vinden op zijn bankje voor het schoolgebouw. Kinderen die het eens wat moeilijker hebben of een verhaal kwijt willen, kunnen er bij gaan zitten.

“Warme William staat symbool voor een persoon die je kan vertrouwen en tegen wie je alles kan vertellen”, legt directeur Nadia Robberechts uit. “We zien hem als een verlengde van onze zorgleerkrachten. Zij komen bijna dagelijks in de klassen, zodat de leerlingen hen goed kennen. Zo proberen we er steeds voor iedereen te zijn en elk kind op elk gebied de nodige ondersteuning te geven.”

Dat Warme William net nu op bezoek komt, is geen toeval. “Ondertussen is het schooljaar een paar weken bezig en zit er al wat vertrouwde routine in”, zegt Robberechts. “In elke klas kunnen de lessen gewoon plaatsvinden, zijn er voor de leerlingen voldoende zwem- en turnlessen en worden er verschillende uitstappen gepland. De mallemolen draait dus weer op volle toeren. Maar ondertussen moeten we ook beseffen dat het voor sommige leerlingen niet altijd evident is en dat er ook leerlingen met muizenissen in hun hoofd zitten. Die kunnen ze nu kwijt aan Warme William.”