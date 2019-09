Basisschool Minnestraal krijgt Kunstkuur dankzij muziekacademie Nele Dooms

10 september 2019

18u17 0 Lebbeke Basisschool De Minnestraal in Lebbeke en de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans slaan de handen in elkaar voor een nieuw project: Kunstkuur. Daarbij gaan wekelijks leerkrachten van de academie op bezoek in de basisschool om er met de leerlingen te werken rond muziek en toneel.

“Eigenlijk is Kunstkuur een uitwisseling van expertise tussen onze school en de academie”, zegt directeur Nadia Robberechts van De Minnestraal. “De leerkrachten van de academie nemen de muzische lessen elke week voor twee lesuren over, in bijzijn van onze leerkrachten die oextra ervaring opdoen. Voor onze leerlingen is het een win-situatie omdat de lessen plots eens minder schools gaan aandoen. We hopen hen vooral van heel veel te laten proeven en hen zo te laten ontdekken wat ze graag doen en waar hun talenten liggen. Dat kadert perfect in het ZIL-project Zin In Leren.”

Musiceren, dansen, toneel, beeldende kunsten. Het zal allemaal aan bod komen tijdens Kunstkuur. In De Minnestraal zullen de kinderen van het eerste en tweede leerjaar daarvan genieten. Ook in gemeenteschool De Puzzel start de academie overigens een Kunstkuur op met woord en muziek. Kunstkuur is een project van drie jaar.