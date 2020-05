Basisschool De Minnestraal laat mama’s stralen op Moederdag Nele Dooms

10 mei 2020

12u46 2 Lebbeke De leerkrachten van basisschool De Minnestraal uit Lebbeke zorgden ervoor dat de mama’s van leerlingen van de school, ondanks de sluiting van de scholen, toch wat extra verwennerij kregen op Moederdag. “We laten alle mama’s stralen”, zegt directeur Nadia Robberechts.

Normaal gezien maken de leerlingen van De Minnestraal elk jaar voor Moederdag een geschenkje in de klas. Er wordt dan tijdens de lessen geknutseld. “Dat kon nu natuurlijk niet, maar toch wilden we deze mooie dag niet zomaar laten passeren”, zegt Robberechts. “De mama’s verdienen zelfs een extraatje omdat ze al weken zo hard hun best doen om met hun kinderen lessen en taken van afstandsonderwijs op te volgen en te zorgen dat dit vlot verloopt.”

Leerkrachten van de school trokken daarom de voorbije week op pad om bij 500 leerlingen thuis een knutselpakketje te bezorgen. Zo konden alle kinderen met het juiste knutselgerei aan de slag om voor hun mama iets te maken. “Vele ouders apprecieerden duidelijk ons initiatief, gingen aan de slag en stuurden ons ook foto’s van de resultaten”, zegt Robberechts. “Maar we wilden nog een stapje verder gaan. Daarom verdeelden we dit weekend ook nog eens 1.500 rozen, samengesteld in kleine pakketjes, aan huis om alle mama’s in de bloemetjes te zetten.”