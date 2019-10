Basisscholen kunnen aan de slag met natuurkoffers Nele Dooms

04 oktober 2019

14u11 0

De gemeentelijke Milieudienst stelt natuurkoffers ter beschikking van de Lebbeekse basisscholen. Daarin zit allerlei materiaal om te gebruiken bij natuuruitstappen. “Zo kan op een attractieve manier de kinderen de basis van natuur en milieu bijgebracht worden”, zegt schepen Goedele Uyttersprot (N-VA). “De koffers bestaan uit verrekijkers, kompassen, vlindernetjes, telescopische netten, fluo hesjes, hoogtemeters, loopmeters, loepenpotjes, waterthermometers en een kar om al het materiaal te vervoeren.” De milieudienst hoopt dat leerkrachten zo meer en op een leukere manier met hun leerlingen de natuur in kunnen. Scholen die natuureducatieve wandelingen of activiteiten laten begeleiden door natuurgidsen, kunnen daar bovendien via de gemeente een subsidie voor verkrijgen. Wie de natuurkoffer wil gebruiken kan contact opnemen met de milieudienst via milieudienst@lebbeke.be of 052/46.82.47.