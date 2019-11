Barbecue for Life levert twee mooie cheques op voor goede doelen Nele Dooms

27 november 2019

16u32 1 Lebbeke De BBQ For Life die slager Rudy Saerens, uit de Opwijksestraat in Lebbeke, organiseerde, heeft een zeer mooi resultaat opgeleverd. Met ongeveer 880 eters was de actie meer dan geslaagd.

Het leverde de organisatoren zo’n mooie opbrengst op, dat er twee cheques aan goede doelen uitgereikt kunnen worden. De mensen van Boven De Wolken vzw kwamen hun cheque van 6.250 euro zopas afhalen in de slagerij. De vzw is een organisatie die ouders een waardevolle herinnering biedt wanneer ze hun kindje vroegtijdig verliezen. Dat doen ze door mooie foto’s te maken van de overleden baby. Een andere cheque van 6.250 euro gaat naar KOK vzw, wat staat voor Kinderen, Ouders en Kanker. “We zijn heel blij dat onze benefiet zo’n succes werd”, zegt Rudy. “Daar zijn we ook onze vijftig helpers dankbaar voor. We bekijken nu of er in 2020 nog een BBQ For Life komt.”