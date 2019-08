Bakkersvrouw en zangeres: Mayke Vanes maakt droom waar en opent Oktoberfeesten Koen Baten

16 augustus 2019

12u23 4 Lebbeke Mayke Vanes, zangeres en bakkersvrouw van de Wiezebakker in Wieze maakt haar grote droom waar. Op 18 en 19 oktober dit jaar opent ze samen met een hele reeks bekende artiesten de Oktoberfeesten in Wieze. Vorig jaar werd het legendarische feest met groot succes nieuw leven in geroepen. Dit jaar mag lokaal talent de feesten openen. “Ik zal de bakkerij die dag iets vroeger moeten sluiten", zegt een trotse Mayke.

Marijke Vanessen, zoals de vrouw in het echt heet, staat dagelijks achter de toonbank bij de Wiezebakker in Wieze om haar klanten te bedienen. In haar vrije tijd is de vrouw ook al lang bezig met zingen onder de naam Mayke Vanes, en bracht ze ook al verschillende singles uit. De vrouw brengt zowel Nederlandstalige nummers als covers, disco,... Mayke treedt al verschillende jaren op, maar dat ze nu de Oktoberfeesten, als lokaal talent uit de streek, mag openen is fantastisch. “Dit is eigenlijk mijn allergrootste droom die uitkomt", klinkt het.

“Het is een hele eer voor mij dat ik de tweede editie van de opnieuw in het leven geroepen Oktoberfeesten mag openen”, klinkt het. Al 3,5 jaar lang baten haar man en zij samen de Wiezebakker uit, die tevens vlak naast de Oktoberhallen ligt. “Ik voel me hier ondertussen al goed thuis en durf zeggen dat ik mij al een echte Wiezenaar voel.”

Legendarische verhalen

Bij de heropstart van de eerste editie vorig jaar kriebelde het al enorm bij de zangeres. “Ik hoorde van thuis uit hoe de sfeer daar was en hoe er werd gezongen en gedanst, toen al hoopte ik om daar ooit eens te mogen staan", aldus Mayke. “Ik had er ook al heel wat legendarische verhalen over gehoord, alleen al dat maakt het zo speciaal. Dat ik nu bij het tweede jaar daar het feest mag openen, is extra speciaal voor mij.”

Om haar voor te bereiden op het feest heeft ze al een dirndl - een typische Duitse kostuum - aangeschaft. Mayke zal die avond samen met Yves Segers, Jean-Marie Pfaff, De Aalsterse Gilles en nog heel wat ander volk de Oktoberfeesten aftrappen. Het feest blijft zijn typische oorsprong bewaren in de ware klederdracht. “Wanneer het die dag zo ver is, zal ik wel mijn bakkerij wat vroeger moeten sluiten. Ik hoop dat de klanten dit zullen begrijpen", lacht Mayke. “Ik moet die dag al in de namiddag aanwezig zijn voor de soundcheck. Ik heb er heel veel zin in om er een geweldig feest van te maken", klinkt het.