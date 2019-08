Avondje lachen in Santeboetik met Comedy Ontkurkt Nele Dooms

22 augustus 2019

De vzw Lebbeke Bruist zorgt voor een avondje lachen in hun pop-up zomerbar Santeboetik, in de tuin van het gemeentehuis van Lebbeke. Dat gebeurt met “Comedy Ontkurkt” op vrijdag 6 september. Voor deze comedyavond moeten vooraf tickets gereserveerd worden. Op het podium tijdens comedy ontkurkt staan twee artiesten. Domien Vloeberghs verdiende zijn sporen al met toneel, improvisatietheater, comedy en is veelgevraagd MC of Master of Ceremony. In 2012 won hij de Vlaamse Improcup. Bovendien kaapte hij de hoofdprijs weg op zowel de Comedy Slam 2015 als de Commeere Comedy Cup 2015. Bas Birker stond dan weer al in de Wablief-tent op Pukkelpop en op de comedystage van Novarock. Hij was één van de MC’s op het Comedy Casino Festival in 2010 en is de vaste MC van Tour de Farce. Comedy Ontkurkt begint om 19 uur. De toegang is gratis, maar tickets moeten wel vooraf gereserveerd worden. Zomerbar Santeboetik is te bereiken via de Laurierstraat in Lebbeke. www.santeboetik.be.