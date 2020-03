Atleet Jarno Torck sleept kampioenentitel in de wacht Nele Dooms

06 maart 2020

De Lebbeekse Jarno Torck is erin geslaagd de titel van Belgisch Kampioen in de wacht te slepen. Hij deed dat tijdens het atletiekkampioenschap, op de 200 meter bij de cadetten. In de Gentse Topsporthal vond de laatste indoormeeting van dit seizoen plaats. Jarno traint bij atletiekclub AC Lebbeke en zorgde ervoor dat hij in topvorm aan de start van de wedstrijd verscheen. Hij won het spurtnummer op 200 meter in 22,90 seconden, goed voor de derde prestatie aller tijden bij de cadetten op deze afstand. Daarmee bekroonde Torck zijn indoorseizoen met een Belgische titel. Jarno werd ook Belgisch vice-kampioen op de 60 meter. Eerder dit seizoen werd hij ook al provinciaal en Vlaams kampioen op zowel de 60 als de 200 meter.