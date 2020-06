Assisen in tijden van corona: jury samengesteld in refter, mét oog voor social distancing

Lebbeke

In het Gentse gerechtsgebouw is vandaag de assisenjury geselecteerd die zal moeten oordelen over Megan D. uit Sint-Niklaas. Volgens het Openbaar Ministerie is ze verantwoordelijk voor de dood van de peuter van haar vriend , die in bad verdronk toen zij moest babysitten. Omwille van de coronamaatregelen verliep de jurysamenstelling niet zoals gewoonlijk, maar van incidenten was er geen sprake.