Arrestatie in Lebbeke/Buggenhout leidt tot oprollen van netwerk drugsdealers Koen Baten

29 mei 2020

14u24 3 Lebbeke De politiezone Buggenhout/Lebbeke heeft samen met twee andere politiezones een netwerk aan drugsdealers kunnen oprollen. De bal ging aan het rollen nadat er in de politiezone een dealer werd opgepakt.

Na de arrestatie van de dealer in Buggenhout/Lebbeke werden er op 18 mei verscheidene huiszoekingen uitgevoerd. Ook in Buggenhout en Lebbeke werden er huiszoekingen gedaan, daarbij werden twee mensen opgepakt. Het ging om een 20-jarige man uit Lebbeke en een 40-jarige vrouw uit Buggenhout. Ook in Lokeren werd er een man opgepakt en er werden ook voertuigen, gsms’s geld en verschillende soorten drugs in beslag genomen. In Aalst werden er eveneens huiszoekingen gedaan. Zij werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde.