Archeologen leggen vroegere walgracht Hof ten Dijke bloot Nele Dooms

27 november 2019

17u16 2 Lebbeke Restanten van de vroegere walgracht, die veel breder is dan gedacht, en aardewerk uit de middeleeuwen. Die schatten hebben de archeologen bij hun onderzoek op de site Hof ten Dijke in Lebbeke blootgelegd. Woensdagnamiddag kon iedereen die dat wilde die schatten gaan ontdekken. Dat lokte heel wat nieuwsgierigen.

Hof ten Dijke, vlakbij de Klein-Antwerpenstraat aan het natuurgebied Heystergem, is een stukje geschiedenis van Lebbeke. De boerderij maakte indertijd deel uit van de zogenaamde ‘Twaalf Geslachten van Lebbeke’. Dat waren volgens de legende eigenaars van boerderijen met veel aanzien, die het initiatief namen een kerk te bouwen in de negende eeuw. Op de plaats van de kerk ontwikkelde zich later het dorp Lebbeke. Ook hoven ter Hert, te Cantele, te Zeebroeck en te Macharis waren deel van de twaalf geslachten.

“Hof ten Dijke was een laatmiddeleeuwse omwalde hoeve die in 1365 werd genoemd in historische bronnen”, weet Steffi Coppens van Regionaal Landschap Schelde-Durme. “Maar in 1763 bleek de hofstede gesloopt. De omwalling bestond toen wel nog, maar de gracht werd in de negentiende eeuw gedeeltelijk gedempt. Omdat de boerderij al in de achttiende eeuw verdween, is er relatief weinig over bekend. Omdat het gemeentebestuur nu, samen met Regionaal Landschap, een heraanleg van de site plant, vonden we het een goed idee om ze eens beter te onderzoeken.”

Rust- en ontmoetingsplaats

Het Hof ten Dijke moet in de toekomst een rust- en ontmoetingsplaats voor wandelaars en buurtbewoners worden. De hele site zal een opwaardering krijgen. “Gezien we de historische achtergrond van deze plek kennen, was het evenwel voor de start van de werken nodig om een archeologisch onderzoek te voeren”, klinkt het. “Experts gingen aan het werk om na te gaan of er nog resten of sporen van de laatmiddeleeuwse boerderij in de bodem zitten.”

Archeologen van de bureaus GATE en 3DSoil waren de voorbije weken aan de slag op het terrein. Ze groeven er verschillende sleuven uit en gingen op zoek naar historische restanten. “Het was van meet af aan niet de bedoeling om hier echt alles bloot te leggen, maar wel om met een minimaal onderzoek maximaal informatie te winnen”, zeggen zij. “En dat is gelukt. Zo vonden we aardewerk uit de middeleeuwen. En ook een deel van de walgracht die het boerenhof vroeger omwalde is blootgelegd. Die blijkt veel breder dan wat tot nu toe gedacht werd.”

De site werd woensdagnamiddag opengesteld voor alle nieuwsgierigen. De archeologen stonden klaar om uitleg te geven. Het bleek een unieke kans voor jong en oud om een stukje geschiedenis van Lebbeke te ontdekken, vooraleer de site een nieuw leven krijgt.