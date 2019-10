Aquastar zorgt voor kinderdisco in zwembad Nele Dooms

22 oktober 2019

Ilse Pissens en Ken Moens van zwemvereniging Aquastar & Swim in Lebbeke pakken uit met een nieuw initiatief. Bovenop al een hele reeks verschillende lessen en cursussen, kunnen kinderen voortaan ook ‘Aqua Disco’ volgen. “Hiermee hebben we voor de eerste keer binnen onze werking een AquaSport exclusief voor kinderen”, zegt Pissens. “Dit is een superleuke dans-workout in het water. Je kan het vergelijken met een mini-disco op vakantie, maar dan nu in het water.” Om iedereen te laten kennismaken met het nieuwe aanbod, vindt op donderdag 24 oktober een gratis proefles plaats. Dan staat een ‘Aqua Disco Party Kids’ op het programma, van 18 tot 18.30 uur, en van 18.30 tot 19 uur. Voor de eerste reeks zijn kleuters met een zwembrevet en kinderen van het eerste tot het derde leerjaar welkom. De tweede sessie is bestemd voor kinderen van het vierde tot en met zesde leerjaar. Geïnteresseerden zijn welkom in het zwembad van Lebbeke, aan de Koning Albertstraat. Wie na de proefles wil aansluiten, betaalt 65 euro voor tien lessen. Info: www.aquastar.be.