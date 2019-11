Anonieme brief over malaise binnen politiekorps: burgemeester De Wolf start gesprekken Nele Dooms

01 november 2019

10u48 3 Lebbeke Hoewel hij de anonieme brief van politiepersoneel over de malaise binnen het korps van de zone Lebbeke-Buggenhout zelf niet ontvangen heeft, neemt burgemeester Raf De Wolf van Lebbeke, ook hoofd van de Politieraad, de zaak ernstig. Hij start gesprekken op met de korpschef en diensthoofden en bekijkt of een extra Politieraad zal samenkomen.

Deze week kwam aan het licht dat personeel van het politiekorps van de zone Lebbeke-Buggenhout een anonieme brief verstuurden naar de leden van de Politieraad. Ze bezorgden daarvan één exemplaar in de brievenbus van Steven Creyelman, lid van de Politieraad en oppositieraadslid in Buggenhout. Die bracht het nieuws naar buiten en eist een extra bijeenkomst van de raad.

In de brief beschrijven de personeelsleden in niet mis te verstane bewoordingen wat er volgens hen allemaal fout loopt binnen het korps en met de korpsleiding. Ze spreken daarin over “mismanagement”. “Dit is een noodkreet in het kader van procedure die loopt om de waarnemend korpschef vast te benoemen. Bevraag toch eerst het personeel, want zij zien dat niet zitten”, klinkt het. “Nog liever een fusie met de Politiezone Dendermonde dan dat.”

Burgemeester Raf De Wolf wil het dossier nu eerst “rustig bekijken” en de anonieme brief zelf eens lezen. “Ik had sowieso al de intentie om met de diensthoofden en de korpschef een gesprek aan te gaan over de toekomst”, zegt hij. “Hier zal in eerste instantie en met prioriteit werk van gemaakt worden, ook in overleg met mijn Buggenhoutse collega, burgemeester Pierre Claeys.”

Normaal gezien zou in december een volgende Politieraad zich over de benoeming van de korpschef buigen. Of dat zal doorgaan, is voorlopig koffiedik kijken. “Alleszins moet tegen dan zeker voldoende informatie ingewonnen zijn om grondig te kunnen oordelen”, zegt De Wolf.