Alle hens aan dek bij slagerij Saerens: drie extra medewerkers, extra lading hygiënische handschoenen en verbod op eigen herbruikbare bakjes Nele Dooms

13 maart 2020

18u31 22 Lebbeke In de supermarkten mag het een stormloop zijn, ook in de slagerijen draaien ze momenteel overuren. Dat voelen ze onder andere bij Slagerij Saerens in de Opwijksestraat in Lebbeke. Daar zijn drie extra medewerkers aan het werk gezet. “We letten extra op hygiëne en vragen de mensen om geen eigen herbruikbare bakjes meer mee te brengen”, zegt Rudy Saerens.

“Het coronavirus, bijhorende maatregelen en de oproep van verschillende virologen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen, heeft ons in de slagerij aan het denken gezet”, zegt Rudy Saerens. “Ook wij willen ons best doen om het virus te bestrijden. We merken alleszins bij de mensen dat velen er niet gerust in zijn. We krijgen een massa volk over de vloer dat inkopen wil doen. En dat blijkt bij ook heel wat andere slagers het geval te zijn.”

Hoewel ze bij slagerij Saerens anders ook al heel hygiënisch werken, leggen ze de lat nu nog horen. “Het aantal keren dat wij onze handen wassen op een dag is niet te tellen”, zegt Saerens. “We dragen ook allemaal constant handschoenen en vervangen die regelmatig. Door de huidige coronacrisis hebben we meteen nog een heel karton extra handschoenen besteld. Naast een dagelijkse grondige poetsbeurt, voegen we daar nu ook een dagelijkse in plaats van wekelijkse desinfectering van atelier en winkel aan toe.”

De Lebbeekse slager doet bovendien een opmerkelijke oproep. Hij vraagt de klanten om zelf geen herbruikbare bakjes en zakjes meer mee te brengen. “We weten dat dit gebeurt om zorg te dragen voor ons klimaat en dat daardoor herbruikbare bakjes en tassen erg in trek zijn. Maar momenteel vinden we dat, om hygiënische redenen, niet zo verstandig”, zegt Saerens. “Salades en bereide gerechten gaan wij enkel nog verpakken in onze eigen, door het FAVV goedgekeurde salade- en traiteurbakjes.”

Voor wie liever niet aanschuift in de wachtrij uit angst voor een mogelijke besmetting met het coronavirus, start de slagerij ook een gratis thuislevering. Bestellingen kunnen via telefoon of mail.