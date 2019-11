Algemene gemeentebelasting verdwijnt, opcentiemen onroerende voorheffing omhoog: “Veel eerlijker en besparing voor veel gezinnen” Nele Dooms

06 november 2019

17u11 4 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke schaft de algemene gemeentebelasting af. In ruil gaan wel de opcentiemen op onroerende voorheffing omhoog. Dat laat schepen van Financiën Jan Vanderstraeten (CD&V) weten. “Deze nieuwe regeling is veel eerlijker en zal voor modale gezinnen doorgaans en besparing opleveren”, zegt hij.

Lebbeke is de enige gemeente in de regio die nog een algemene gemeentebelasting int. Die is gebaseerd op wat vroeger de huisvuiltaks was en werd afgeschaft. Die gemeentebelasting bedraagt 110 euro voor gezinnen en 100 voor alleenstaanden, ongeacht het inkomen of welstand van deze betrokkenen.

Als het van het nieuwe schepencollege, bestaande uit CD&V, N-VA, sp.a en Groen, afhangt wordt deze volgende maand voor een allerlaatste keer geïnd. Vanaf 2020 wordt ze afgeschaft. Voor de gemeente betekent dat 900.000 euro aan inkomsten per jaar minder. Maar dat moet gecompenseerd worden door een verhoging van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. Die gaan omhoog tot 1.040. Dat zorgt voor 780.000 euro aan inkomsten voor de gemeente. “Met een beetje verlies voor de gemeentekas zelf, beschikken we op deze manier wel over een eerlijker systeem voor onze inwoners”, zegt Vanderstraeten. “Opcentiemen zijn immers gebaseerd op vermogen: wie meer bezit, betaalt wat meer, maar wie minder heeft, betaalt ook minder.”

“De gemeentebelasting werd ervaren als een erg onrechtvaardige belasting omdat ze losstaat van de draagkracht van onze inwoners”, vult Vanderstraeten aan. “Bovendien was de inning van deze belasting ook erg duur qua administratiekosten. Onze belastingverschuiving komt neer op een sociale maatregel: ook eigenaars van buiten Lebbeke en bedrijven dragen mee deze belasting. Voor het grootste deel van de bevolking zal het om een belastingverlaging gaan. Personen zonder eigendom, die bijvoorbeeld huren, zullen zelfs helemaal niets meer betalen.”

De afschaffing van de Algemene Gemeentebelasting zal eind deze maand november ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.