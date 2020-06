Alex Agnew komt naar Oktoberhallen Nele Dooms

22 juni 2020

15u13 0 Lebbeke Ondanks coronacrisis en bijhorende maatregelen, kan er wel al uitgekeken worden naar een cultuurseizoen volgend jaar. Alex Agnew komt dan naar Wieze.

De stand-up comedian Alex Agnew zal op vrijdag 28 mei 2021 optreden in de Oktoberhallen van Wieze. Hij brengt er zijn show ‘Be careful what you wish for’. Onderwerpen als het genderdebat, feminisme, #metoo, cultuurrelativisme, neuspeuteren, Tarzan en zwerkbal komen aan bod. De show mag dan maar pas voor volgend jaar zijn, de ticketverkoop start nu al. Toegangskaarten kosten 38,70 euro. Info en reservatie: www.comedyshows.be/kalender/alex-agnew.