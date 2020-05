Agenten Sven en Peter krijgen ereteken voor moed na optreden bij brand in Lange Molenstraat: “Op zo’n moment denk je niet na, maar help je, ook op gevaar van eigen leven” Nele Dooms

28 mei 2020

16u01 0 Lebbeke Twee agenten van het politiekorps van de zone Lebbeke-Buggenhout hebben het burgerlijk ereteken voor moed en zelfopoffering gekregen. Dat hebben ze te danken aan hun moedig optreden bij een brand in een flatgebouw aan de Lange Molenstraat in Lebbeke in september 2017. Sven Damen en Peter Verhavert voorkwamen met hun doortastend optreden dat de brand uitbreidde en brachten bewoners in veiligheid. “Gevaar voor eigen leven? Daar denk je niet aan op zo’n moment. Helpen is het enige wat telt”, zeggen ze.

Het burgerlijk ereteken voor moed en zelfopoffering is een eervolle onderscheiding van het ‘Carnegie Hero Fund’. Dat wordt uitgereikt aan mensen die hun eigen leven op het spel zetten om iemand anders te redden. Op 28 september 2017 waren dat inspecteur Peter Verhavert en hoofdinspecteur Sven Damen van het Lebbeekse politiekorps. De twee herinneren zich die gebeurtenissen nog als de dag van gisteren.

“We waren interventieploeg van dienst toen er een oproep van een brand binnenkwam”, vertelt Damen. “De Lange Molenstraat is net achter de hoek van het Lebbeekse politiekantoor. We waren dus in een mum van tijd ter plaatse, nog voor brandweer en andere hulpdiensten arriveerden. Hoewel we er snel waren, was de toestand toch al zo erg dat bewoners van de vier appartementen al uit hun raam hingen omdat ze anders bevangen raakten door de rook.”

Niet geaarzeld

Voor Verhavert stond er één ding vast: er mocht niet geaarzeld worden. “Ik ben meteen naar binnen gesneld. De rookontwikkeling was gigantisch en ik ben op mijn buik de trap opgekropen om onder de rook te blijven”, zegt hij. “Op de eerste verdieping stond aan een voordeur een vuilnisbak in brand. De vlammen waren enorm en ook de deur raakte al aangetast”, zegt hij. “Ik ben vervolgens weer naar buiten gesneld om een brandblusser te halen en daarna weer naar binnen gegaan.”

De twee agenten slaagden er uiteindelijk in om de vlammen te doven voor de brandweer er was en de bewoners, die in paniek waren, te kalmeren. De brandweer zorgden eens ter plaatse nog voor het nablussen. In totaal konden vijf bewoners in veiligheid worden gebracht. Er vielen geen gewonden en verdere schade bleef relatief beperkt.

Bescheiden

Verhavert en Damen, elk met meer dan twintig jaar dienst op de teller, blijven er zelf bescheiden onder. “Dit is nu eenmaal wat je doet als andere mensen in gevaar zijn”, zeggen ze. “Dan schiet je ter hulp, zeker als je politieman bent. We hebben daar niet over nagedacht op dat moment. Ook achteraf sta je daar niet zo hard bij stil dat je handelde op gevaar voor eigen leven. We zouden het zo terug doen.”

Al doet de erkenning via het ereteken voor moed en zelfopoffering, dat de twee donderdag uit handen kregen van waarnemend korpschef Tony Sarens en burgemeesters Raf De Wolf uit Lebbeke en Pierre Claeys uit Buggenhout wel deugd. “Het doet ons beseffen dat het toch vrij straf was wat we gedaan hebben”, zeggen de twee. “Wat erkenning krijgen is leuk. We kregen van betrokken bewoners overigens na de feiten ook een dankbrief. Dat deed nog meest deugd van al.”