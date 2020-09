Academie voor Muziek, Woord en Dans ziet leerlingenaantal groeien: “Op naar de duizend leerlingen” Nele Dooms

29 september 2020

16u01 0 Lebbeke De gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Lebbeke wil graag de kaap van de duizend leerlingen bereiken. Veraf is dat aantal niet meer, want het zit in de lift. “Maar nieuwe leerlingen zijn zeker nog welkom”, klinkt het.

De Academie voor Muziek, Woord en Dans, die recent nog een nieuwbouw kreeg op het Cultuurerf aan de Stationsstraat, is al jaren een begrip in en rond Lebbeke. Kinderen, jongeren en volwassenen komen er langs voor lessen piano, viool, saxofoon en zang, om te leren dansen of toneel spelen of om te schilderen en te boetseren. “We zien dat steeds meer geïnteresseerden de weg naar onze academie vinden”, zegt directeur Kristel Smet. “Dat zien we natuurlijk graag gebeuren. Wie op zoek is naar een leuke hobby, kan zeker bij ons terecht. We ontvangen iedereen hier met open armen. Ook onze tekenacademie doet het overigens uitstekend.”

Wie graag wil aansluiten bij de Lebbeekse academie, kan nog inschrijven tot en met 30 september. Wie dat wil, kan eerst een proefles volgen. Kinderen vanaf vijf jaar zijn welkom. Info: www.academielebbeke.be of 052/468.271.