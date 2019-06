AC Lebbeke viert atleten Special Olympics: Yenzo, Niels en Philip komen met zes gouden en zilveren medailles naar huis Nele Dooms

05 juni 2019

11u49 0 Lebbeke Vijf gouden en één zilveren medaille. Die hebben Yenzo De Coster uit Opstal, Niels Vandeperre uit Dendermonde en Philip Vermeiren uit Opdorp mee naar huis van de Special Olympics. Genoeg reden voor de atletiekclub AC Lebbeke waar ze trainen om de drie atleten te vieren. “We kijken nu al uit naar volgend jaar”, klinkt het.

Blijdorp, het centrum voor ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking met vestigingen in Dendermonde en Buggenhout, trekt elk jaar met een dertigtal sportievelingen naar de Special Olympics. Enkele van hen trainen doorheen het jaar via de G-werking van de club bij atletiekvereniging AC Lebbeke. En dat blijkt meer dan zijn vruchten af te werpen. Niels Vandeperre (21) uit Dendermonde, Philip Vermeiren (30) uit Opdorp en Yenzo De Coster (15) uit Opstal zetten topprestaties neer tijdens de jongste editie van de Specials. Naar aanleiding daarvan werden ze tijdens de voorbije trainingsavond van AC Lebbeke gevierd en in de kijker gezet.

Yenzo loopt nog altijd op wolkjes. Liefst drie gouden medailles sleepte hij in de wacht. Dat deed hij op de 200 meter lopen, de 400 meter en bij het kogelstoten. “Dat had ik nooit verwacht”, zegt hij. “Het was de tweede keer dat ik deelnam aan de Special Olympics. Het is dankzij Blijdorp dat ik beginnen sporten ben. Ze zeiden tegen mij om dat eens te proberen. En ik vond het zo leuk , dat ik het blijven doen bij. Ik hou ervan te bewegen en dankzij de sport bij AC Lebbeke heb ik nu ook meer vrienden. Ik wil nog heel lang aan atletiek blijven doen.”

Ook Niels is enthousiast. Hij behaalde twee keer goud op de 1500 meter en de 800 meter. In oktober slaagde hij er nog in om op de indoor 800 meter Belgisch recordhouder te worden. De jongen legde een immens weg af om zo te presteren. “Mijn vader kende een atleet en toen ik daarover hoorde vertellen, wilde ik ook atletiek proberen” vertelt hij. “Mijn conditie bleek in het begin toch niet zo goed, maar ik heb hard gewerkt om te verbeteren. Dankzij AC Lebbeke en atletiek heb ik leren doorzetten en daar ben ik echt wel fier op. Mijn drijfveer is om voortdurend mijn persoonlijk record te verbeteren.”

Philip Vermeiren heeft ondertussen het meest ervaring als sportman. De Special Olympics en andere sportuitdagingen hebben voor hem geen geheimen meer. Deze keer behaalde hij zilver op de 5000 meter en slaagde hij erin zijn persoonlijk record met één minuut te verbeteren. “Sporten is een echte uitlaatklep voor mij”, zegt hij. “Ondertussen mik ik zelfs op een marathon. Ik kan niet stilzitten.”

Bij AC Lebbeke zijn ze erg fier. “De club heeft een aparte G-werking, waar zeker nog extra sportievelingen kunnen aansluiten”, zegt Eric Follaets. “Pluspunt bij ons is dat we wel een aparte trainer hebben voor G-sporters, maar dat we ze laten aansluiten bij de reguliere werking en trainingen. Zo halen we echt het onderste uit de kan en leren ze heel veel bij. Deze drie jongens moeten alleszins ook niet onderdoen voor valide atleten!”