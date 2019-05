Aantal leden Kinderboekenjury in de lift, boekenspeurtocht in bib sluit werkjaar af Nele Dooms

21 mei 2019

16u46 0 Lebbeke De leden van de Kinder- en Jeugdboekenjury in Lebbeke konden deelnemen aan een boekenspeurtocht in de bibliotheek. Daarmee sloten de kinderen en jongeren hun werkjaar af. En dat blijkt een heel succesvol werkjaar geweest te zijn, want het aantal KJV-leden nam in Lebbeke sterk toe.

“Ons boekenclubje voor kinderen tussen vier en zestien jaar bestond vorig schooljaar nog uit een dertigtal leden en nu waren dat er liefst 55”, zegt bibliothecaris An Heirbaut. “Vooral in de leeftijdsgroepen tussen 6 en 8 jaar en 8 en 10 jaar stelden we een verdubbeling van het aantal kinderen vast. De leden lezen een werkjaar lang verschillende boeken en komen een viertal keer samen in de bib om over de publicatie te praten, te knutselen en te spelen. Uiteindelijk zien ze ook de beste boeken. Om de kinderen een speciaal ‘leesclubgevoel’ te geven en zo het leesplezier te stimuleren, zijn er ook verschillende uitstapjes, gerelateerd aan de boeken die ze lezen. Zo trokken we naar het design-museum, het Guislain-museum, Planckendael en theatervoorstelling De Gruffalo.” Een boekenzoektocht, receptie en diploma-uitreiking sloot het werkjaar op een ontspannende manier af.