Aandacht voor meer verkeersveiligheid in Fortstraat: witte lijn houdt wagens weg van voorgevels Nele Dooms

28 mei 2019

17u17 2 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke zorgt voor verkeersmaatregelen in de Fortstraat. Bewoners zijn daar al lang vragende partij voor meer veiligheid. Er zijn nu bloembakken geplaatst en een doorlopende witte lijn naast het voetpad moet voorkomen dat wagens te dicht bij de huisgevels rijden.

Eind 2018 voerden de buren van de Fortstraat, een smalle straat langs de spoorlijn vlakbij het station van Lebbeke, nog actie. Aanleiding toen was een nieuw parkeerverbod in de straat, nodig om de rijweg voldoende breed te laten zodat een landbouwer wat verderop met zware machines door kan. Maar volgens de bewoners was die nieuwe verkeerstoestand ‘onhoudbaar’. “Onze huizen staan direct aan de straatkant, met enkel een erg smal voetpad in slechte staat”, zeggen zij. “Stap je uit de voordeur, dan sta je zo goed als onmiddellijk op straat. Vroeger zorgden geparkeerde wagens dan nog wat voor een buffer, maar nu parkeren niet meer mag, is die buffer weg. Er moet een oplossing komen voor meer verkeersveiligheid.”

Witte lijn

Buren vroegen het parkeerverbod op te heffen, maar daar komt het nieuwe gemeentebestuur niet aan tegemoet. Wel worden andere maatregelen getroffen. “De weg is vier meter breed, maar wettelijk is drie meter voldoende”, zegt schepen van Mobiliteit Jan Vanderstraeten (CD&V). “Daarom hebben we een witte lijn laten schilderen waar wagens niet over mogen. Dat zorgt ervoor dat bewoners toch de ruimte hebben om hun voordeur veilig te verlaten. Bloembakken moeten ervoor zorgen dat deze witte lijn wordt gerespecteerd. Op langere termijn willen we het voetpad nog opnieuw aanleggen en iets breder maken.” De bewoners zijn tevreden met het compromis dat uit de bus is gekomen.