Aan de slag in CC Biekorf om mondmaskers te maken Nele Dooms

29 april 2020

16u50 0 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke nodigt inwoners uit om zelf mondmaskers te maken, voor zichzelf en voor elkaar. Dat kan zelfs vanaf maandag in CC De Biekorf. Op die manier wil Lebbeke elke inwoner van een mondmasker voorzien.

“Er is de voorbije dagen heel wat te doen geweest rond mondmaskers”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Als gemeente hebben we heel wat mogelijkheden bekeken om onze inwoners allemaal van een mondmasker te kunnen voorzien. Aangezien de levertermijnen bij alle leveranciers sterk oplopen, hebben we beslist het heft in eigen handen te nemen.”

Lebbeke slaat dus de weg van zelfgemaakt mondmaskers in en hoopt zo al de inwoners die hier nood aan hebben te voorzien van een degelijk mondmasker. Daarvoor neemt de gemeente deel aan de Nationale Naaiactie. Daarbij worden mensen opgeroepen om zelf mondmaskers te maken, ook voor anderen. “Inwoners die al zelf mondmaskers maakten en die willen doneren, kunnen dat elke werkdag in het Administratief Centrum, aan de Flor Hofmanslaan”, zegt De Wolf.

Vanaf maandag 4 mei kunnen inwoners die willen helpen ook terecht in CC De Biekorf, aan de Stationsstraat. “Je hoeft daarvoor niet te kunnen stikken”, zegt De Wolf. “Er moet ook geknipt, gestreken en ingepakt worden. Uiteraard zorgen wij ervoor dat alles in veilige omstandigheden kan gebeuren: we zorgen ervoor dat er voldoende afstand is gegarandeerd en dat er voldoende ontsmettende handgel aanwezig is. Wie wil, kan ook een pakketje materiaal komen ophalen om de mondmaskers thuis te maken.”

Wie wil helpen, kan inschrijven via https://www.lebbeke.be/mondmaskers.