50-tal tractoren rijden met indrukwekkende verlichting door Lebbeke Koen Baten

29 december 2019

11u02 12 Lebbeke Gisterenavond trokken een 50-tal tractoren door de straten van Lebbeke. Het initiatief kwam van de Landelijke Gilde uit Lebbeke voor hun honderdjarige bestaan te vieren. Aan de tractors is dagenlang gewerkt om deze mooi te versieren. Een massa inwoners kwam ter plaatse een kijkje nemen naar het spektakel.

De tocht begon rond 17.30 uur langs de Flor Hofmanstraat in Lebbeke. Van daaruit deed het een tocht van ongeveer 20 kilometer doorheen verschillende straten in het dorp. Het was een feeëriek spektakel met heel veel licht op de machines.

Er kwam dan ook heel wat volk de straat op om het unieke spektakel te zien. “Het was prachtig om te zien en leuk om eens mee te maken in Lebbeke", klinkt het. Na de tocht die eindigde op de Flor Hofmanslaan werden alle bestuurders van de versierde wagens nog getrakteerd op frieten met stoofvlees.