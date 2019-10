45-jarigen bouwen feest in Terraszaal van Biekorf Nele Dooms

22 oktober 2019

17u41 0

De 45-jarigen van Lebbeke kwamen samen in de Terraszaal van Cultuurcentrum De Biekorf om er een stevig feestje te bouwen. Daarmee vierden de leeftijdsgenoten hun verjaardag. Samen met hun partners waren ze met ruim zeventig feestvierders. Ook van de partij: burgemeester Raf De Wolf, want ook die is 45 jaar. “De buiken rond eten konden we dankzij een barbecue verzorgd door de Lebbeekse slager Rudy Saerens”, zegt Ilse Caudron, één van de stuwende krachten achter de reünie. “De decoratie van de zaal pasten we helemaal aan in thema van 1974 om de sfeer er extra in te brengen. Zo was er een leuke fotohoek met wat sanseveria’s en een Emanuelle stoel.” Door het succes van de bijeenkomst zijn er al plannen om nog een volgende editie te organiseren. “Als we vijftig jaar zijn”, klinkt het. “Ideeën daarvoor konden al via een gele briefkaart in een postbus gestopt worden.”