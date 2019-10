10 bestuurders onder invloed tijdens alcoholcontroles afgelopen weekend in Buggenhout en Lebbeke Koen Baten

21 oktober 2019

17u13 0 Lebbeke De politiezone Buggenhout/Lebbeke heeft afgelopen weekend een pak controles gehouden in beide gebieden om te controleren op alcohol en drugs. In de omgeving van de Oktoberfeesten in de oktoberhallen in Wieze werd er ook extra gecontroleerd op dronken rijden. De meeste feestvierders bliezen positief. De meeste aanwezigen zorgden voor alternatief vervoer.

Aan de Sasbaan in Wieze werd tot twee keer toe een controlepost opgericht. Bij de eerste controlepost werd een bestuurder betrapt in de alarmfase. Bij de tweede controle tussen 23 uur en 1 uur ‘s nachts werden vier bestuurders betrapt waarvan drie positief en een in de alarmfase.

Die avond werd in de Kasteelstraat in Buggenhout een bestuurder betrapt die zijn rijbewijs onmiddellijk mocht inleveren voor 15 dagen omwille van een hoog promillegehalte. Ook in de Kalkenstraat blies een bestuurder positief.

Ook op zondag werden er nog heel wat controles gedaan, onder meer in de Baasrodestraat in Lebbeke. Ook hier werd een rijbewijs ingetrokken voor 15 dagen na een intoxicatie. Op dezelfde locatie werd nog een rijbewijs ingetrokken voor 15 dagen omwille van rijden onder invloed van drugs.

Later die avond werd er in de Stationsstraat ook nog een rijbewijs voor zes uur ingetrokken voor dronken rijden. Op de Aalstersestraat werd een rijbewijs voor drie uur ingetrokken.

De Oktoberfeesten verliepen relatief rustig. Er was melding van een vechtpartij waarbij de politie tussen kwam. Een feestvierder werd ook buiten gezet door de security. Heel even waren er moeilijkheden met twee personen die niet binnen mochten omdat ze geen kaarten hadden, maar deze zijn uiteindelijk vertrokken.