“Zelfs in het putje van de winter zette Wim zijn vrouw op straat zonder eten”: getuigen schetsen gruwelijk beeld van vermoorde autoverkoper

Lebbeke

In het Gentse hof van beroep is een nieuwe episode van de Lebbeekse garagemoord gestart. Katrien Roef verscheen er maandnamiddag samen met schutter Gino Van Ransbeeck voor de moord op autoverkoper Wim Van Cauteren. Na jarenlange vernederingen gaf Roef de opdracht om haar man te laten vermoorden. “Het is pas toen Wim een bord spaghetti kapot gooide boven het hoofd van één van haar kinderen dat Katrien een klik maakte. Ze zag geen enkele uitweg meer en maakte een foute beslissing.”