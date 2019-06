‘Wiezewiest!’ op plein Oktoberhallen Nele Dooms

12 juni 2019

12u59 4 Lebbeke Het WiezeWiest-comité is klaar voor de zesde editie van ‘WiezeWiest!’. Voor het derde jaar op rij vindt het evenement plaats het plein van de Oktoberhallen, dat helemaal afgesloten wordt.

“We hebben zangers en zangeressen, leuke activiteiten en attracties binnen een overdekt kermisdorp in een eigen circustent”, zegt Kurt Gunst van WiezeWiest!. “Plaatselijke verenigingen zorgen voor een lekkere hap en heel wat drankjes.” Dit jaar zijn er ook twee nieuwigheden. Er komt een fietsenparking aan de ingang en in de tent wordt een houten dansvloer voorzien om nog beter te kunnen swingen. Op zaterdag 15 juni openen de poorten van het kermisdorp om 18 uur. De Vlaamse Coverband ‘50 Tinten Brijs’ bijt de spits af, gevolgd door TOP-coverband DIAZ. Aansluitend vindt een after-party plaats met D.J. en WK-Music.

Op zondag start WiezeWiest! vanaf 13 uur. In de namiddag staat kinderanimatie centraal met workshops slijm maken en tattoos zetten. Door het succes van vorig jaar vindt ook een tweede Seniorennamiddag plaats. Bezoekers krijgen koffie en taart en genieten ondertussen van de hits gebracht door Will Tura-immitator John Wilkins. Ook Mayke Vanes en Eveline Cannoot treden op. De band Hammertime sluit af met muziek uit de 90’s. De toegang is gratis.