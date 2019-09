‘t Lab Gods zet deuren H.Kruiskerk open naar aanleiding van Open Monumentendag Nele Dooms

04 september 2019

Het Buurtatelier ‘t Lab Gods, opgericht in de wijk Heilig Kruis in Lebbeke om verschillende nieuwe bestemmingen van de kerk in de Lange Minnestraat te onderzoeken, zet op zondag 8 september de deuren van die kerk wagenwijd open. Aanleiding is de jaarlijkse Open Monumentendag. “Een buitenkans dicht bij huis”, zegt An Van der Vreken van ‘t Lab Gods. “Wie wil, kan alle hoeken en kanten van de kerk verkennen. Laurens De Coninck vertelt de bezoekers alle weetjes over dit kerkgebouw dat van een indrukwekkende eenvoud is, maar toch boeiend genoeg om er even tijd voor te maken.” Er zijn zondag gratis rondleidingen om 14.30 en om 16 uur. De H.Kruiskerk bevindt zich in de Lange Minnestraat in Lebbeke. Iedereen is welkom.