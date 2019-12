‘t Kroontje mikt op trend suikervrije bieren: “Belse Forel is interpretatie zeldzaam trappistenbier” Nele Dooms

13 december 2019

14u41 0 Lebbeke Brouwerij ‘t Kroontje uit Denderbelle heeft alweer een nieuw bier in het gamma. Met de “Belse Forel” wil de amateurbrouwerij inspelen op de stijgende vraag naar suikervrije bieren.

Brouwerij ‘t Kroontje zet de deuren open voor iedereen die de nieuwe creatie wil proeven. Zo kon amateurbrouwer Dimitri Verbraeckel, die samen met de ondertussen overleden Marc Verberckmoes de ambachtelijke brouwerij uit 1937 een paar jaar geleden weer tot leven bracht, meteen ontdekken hoe zijn nieuwe bier in de smaak viel. “Het brouwsel werd alvast fel gesmaakt”, concludeert hij.

Verbraeckel is passioneel bezig met alles wat met bier te maken heeft. De Rebelle-bieren van ‘t Kroontje krijgen steeds meer naambekendheid. En Verbraeckel zit niet stil als het op het uitdenken en uitproberen van nieuwe recepten aankomt. De trend van suikervrije bieren bracht deze keer inspiratie. “Ik was al een hele tijd aan het broeden op het ontwikkelen van een nieuw bier dat tegemoet komt aan de vraag naar suikervrije bieren”, zegt hij. “Uiteindelijk is De Belse Forel uit de bus gekomen. Het is mijn eigen interpretatie van een zeldzaam trappistenbier uit de Gaumestreek. Met een alcoholpercentage van 7,5% en de afwezigheid van restsuikers weet ik met dit bier aangenaam te verrassen.” Info: www.tkroontje.be.