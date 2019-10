‘t Kroïs Van Toen’: nostalgie troef tijdens expo in kerk Heilig-Kruis Nele Dooms

08 oktober 2019

’t Lab Gods, het buurtatelier dat allerlei initiatieven opzet om een nieuwe bestemming voor de kerk H.Kruis in de Lange Minnestraat in Lebbeke te zoeken, bouwt een tentoonstelling op over de kerk en alles wat er rond hangt. De expo moet een trotse kijk op het potentieel van deze kerk combineren met een nostalgische toets over de tijd van toen. De organisatoren vonden heel wat materiaal over verenigingsleven, sport, winkels, cafés, parochie en school. Resultaat is de tentoonstelling ‘t Kroïs van Toen’, die enkele dagen zal lopen. Voor de openingsavond van de tentoonstelling, op vrijdag 11 oktober, plant ‘t Lab Gods een multimediale en interactieve showavond, met filmpjes, muziek en interviews. Die start om 20 uur. De tentoonstelling zelf is te bezoeken op vrijdag van 19 tot 22 uur, op zaterdag 12 en zondag 13 oktober, van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur, op woensdag 16 oktober van 14 tot 17 uur en op vrijdag 18 oktober van 19 tot 22 uur. Iedereen is welkom.

Info: hetlabgods@gmail.com.