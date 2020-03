‘t Kelderken wordt vijf dagen lang pop-upcarnavalscafé Nele Dooms

05 maart 2020

10u41 0 Lebbeke Naar aanleiding van het carnavalsweekend in Wieze, wordt het voormalige café ‘t Kelderken, aan het Wiezeplein, voor even weer nieuw leven in geblazen. Het WiezeWiest!-kermiscomité maakt er een pop-upcarnavalscafé van. “Dit moet een heel weekend ‘the place to be’ zijn”, klinkt het.

“We openen deze pop-up heel bewust, ook al is het geen evidentie”, zegt voorzitter Kurt Guns. “We hebben zelf carnavalsbloed door de aderen stromen, maar de café openen betekent toch iets minder vieren. Toch doen we dit met volle overtuiging voor heel Wieze. Er zijn hier nog maar twee cafés open en dat is niet voldoende om genoeg volk kans te geven volop te vieren. Een derde café is daarbij niet overbodig.”

De opbrengt van het pop-upcarnavalscafé zal dienen om de jaarlijkse kermis van WiezeWiest te financieren. “Dat kost heel veel centen,” zegt Guns. “Het is op financieel vlak elk jaar knokken. Deze pop-up kan voor wat extra armslag zorgen. We hebben alleszins het programma van de kermis, op 6 en 7 juni, al vastliggen. Maar nu vieren we eerst carnaval.”

Voor vijf zotte carnavalsdagen strikte WiezeWiest de plaatselijke dj The Space, alias Bart Verspaille. Op donderdag 5 maart vindt vanaf 18 uur ‘Zatt’n Donderdag’ plaats. Op vrijdag 6 maart staat de ‘Openings-Foif’ gepland om het weekend op gang te trekken. Ook op zaterdag 7 en zondag 8 maart, naar aanleiding van kindercarnaval en carnavalszondag, is het café open. En vieren kan ook nog op ‘Zotte Moindag’ op maandag 9 maart, vanaf 17 uur.