Lauren Vanlerberghe (25) als enige Belgische naar het WK voltige in Denemarken

ROESELARE/DADIZELELauren Vanlerberghe uit Roeselare neemt met haar paard Hollywood in Herning (Denemarken) deel aan het wereldkampioenschap voltige. “Om de vier jaar zijn er Wereldruiterspelen en het wordt de allereerste keer dat er voor ons land iemand deelneemt aan de Voltige”, zegt Lauren (25). “Ik hoop de finale te halen. In die ene minuut moet het hiervoor natuurlijk allemaal goed gaan.”

Lauren Vanlerberghe deed destijds competitieturnen en was lid van Flink en Fris Roeselare. In de paardensport begon ze niet met bijvoorbeeld jumping of dressuur maar met voltige. “Mijn opa en een paar ooms zijn menners en zo kwam ik in contact met de paardensport”, klinkt het. “Van kleins af ben ik een echte acrobaat en daarom was voor mij jumping of dressuur geen optie.”

Acrobatie op de rug van een paard leverde haar al heel wat successen op. Zo werd Lauren al voor de tiende keer Belgisch kampioene voltige en al vier keer verkozen tot Sportvrouw van het Jaar in Roeselare, “Af en toen verblijf ik bij mijn vriend Konraad Vergauwen in Dadizele”, vertelt Lauren.

“Vorig jaar in Hongarije nam ik voor de eerste keer deel aan het WK voltige en hoopte er in de finale te staan, maar tijdens de kwalificaties schrikte mijn paard op door een fotograaf of camera in de hoek van de piste. “Ik kon er zelf niks aan doen.”

Volledig scherm Lauren Vanlerberghe neemt deel aan het WK voltige in Denemarken. © Maxime Petit

In Frankrijk en Zwitserland eindigde ze tussen alle wereldtoppers al eens mooi derde en zesde. Dinsdagavond vertrekt Lauren met de auto richting Denemarken. “Met het paard achteraan in een trailer”, zegt Vanlerberghe. “We gaan ook ’s nachts rijden, dan is het minder warm en kan het paard zo ook rustig blijven.”

“Zaterdag, zondag en maandag vindt de eerste ronde plaats. In mijn categorie zijn er zo’n veertig deelnemers. Ik voel me alvast goed voorbereid. Het laatste jaar heb ik enorm toegewerkt naar dat wereldkampioenschap. Op drie verschillende paarden trouwens. Op mijn eigen paard en op twee andere paarden van eigenaars.”

“Uiteindelijk heb ik in overleg met mijn trainer en coaches beslist om deel te nemen met Hollywoord, een paard van veertien jaar. Op deze merrie lukt het me het best en heb ik het meest vertrouwen.”

Lauren Vanlerberghe is alvast een bezige bij. Tijdens het schooljaar geeft ze in enkele scholen ook freelance dactylografie. Samen met haar vriend Konraad Vergauwen heeft ze onder de noemer ‘Conrad & Lauren’ haar eigen sportieve modelijn uit, die een belangrijke link heeft met haar favoriete sport.

Om te kunnen trainen beschikt Lauren over een omgebouwde loods in Dadizele, De Nederlander Rob woont in Frankrijk en is de trainer van Lauren. “Daarnaast beschik ik met een Fransman en Duitser ook nog over twee coaches”, zegt ze. “Sophie Van Hooydonck is de eigenaar van Hollywood en reist samen met haar man, hun twee dochters en mijn vriend mee naar het WK”, besluit Lauren die tenslotte al haar sponsors dankt.

