Laura De Neve heel ambitieus met Anderlecht: “Achtste finales in Women’s Champions League moet kunnen”

Een monsterscore: dat is het minste wat je kan zeggen van de 8-0 zege van RSC Anderlecht afgelopen woensdag in de eerste kwalificatiewedstrijd van de Women’s Champions League. Liefst vier speelspelers scoorden twee keer: Sarah Wijnants, Tessa Wullaert, Tine De Caigny en Laure De Neve. Voor laatstgenoemde was het een primeur twee keer scoren in één match. Zondag trekt Anderlecht voor de competitie naar Genk.

Dat Anderlecht dit eerste kwalificatieduel (van de twee) zou winnen tegen Linfield, stond als een paal boven water. De Noord-Ierse club zag in het tussenseizoen heel wat sterkhoudsters vertrekken, terwijl Anderlecht de reeds sterke groep een extra kwaliteitsinjectie gaf. Vorig jaar werd het 3-1, nu dus 8-0.

“We onderschatten geen enkele opponent, maar we hadden wel goede hoop om Linfield te kunnen kloppen”, vertelt Laura De Neve, die als centraal verdedigster in een zetel speelde. “Linfield was ook geen onbekende tegenstander vermits we er vorig seizoen al tegen gespeeld hadden. Maar dat het zo vlot zou lopen, dat hadden we niet verwacht. Vooral onze eerste helft was quasi perfect. Na de rust zat er wat afval in ons spel. De focus en de concentratie waren minder. Ergens te begrijpen als je bij de rust reeds met 6-0 voorstaat.”

Alle doelpunten van RSCA waren van mooie makelij, maar de vrijschop van Laure De Neve, goed voor de 5-0, sprong er toch bovenuit. Van op ruim 15 meter schilderde De Neve de bal recht in de kruising.

“Daar moet je wat geluk mee hebben hé”, blijft ze – te – bescheiden. “En mijn eerste doelpunt was het resultaat van een ingestuurd nummer tijdens de training. Daarom wil ik vooral de prestatie van de ganse ploeg accentueren. We waren op de afspraak.”

Zondag op Genk

Laura De Neve wil beter doen van vorig jaar. Dat betekent minstens bij de laatste 16 zijn.

“Vorig seizoen zijn we gestrand in de 32ste finale toen we gewipt werden door Kazigurt. In het tweede kwalificatieduel, waarvan de loting vrijdag is, wil ik liefst het Noorse Valerengen ontlopen, want dat is echt wel een topper.”

Ondertussen is er ook de competitie. Zondag trekt paarswit naar Genk.