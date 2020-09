Exclusief voor abonnees

Langer op schoolbus dan in de klas: zwakste kinderen zijn elke dag tot zes uur en langer op weg van en naar school

Schrijnende getuigenissen tonen dat schoolvervoer van en naar buitengewoon onderwijs volledig in soep draait door coronamaatregelen

Ingrid De Vos

02 september 2020

22u32

“Gisterochtend pikten we om kwart voor zes het eerste kind op in Boom”, vertelt Suzanne Duran, al zeven jaar begeleidster op een schoolbus in Mechelen. “We deden er drie uur en 25 minuten over en kwamen tien minuten ná het rinkelen van de schoolbel aan. Onderweg raakten de kinderen in paniek. Ze zijn een rit van een uur gewoon.” Door de coronamaatregelen zitten sommige leerlingen uit het bijzonder onderwijs langer op de schoolbus dan in de klas. Ze wonen op een handvol kilometers van school, maar zijn vijf — soms zes — uur onderweg. Het onderwijs wijst de virologen met de vinger, maar zij kaatsen de bal terug. “Wij hebben dit nooit gevraagd.”