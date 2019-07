Zomerbar La Brasa (van de seksfeestjes) opent deze zomer weer de deuren Christophe Maertens

04 juli 2019

15u50 0 Langemark-Poelkapelle Langemark-Poelkapelle krijgt deze zomer twee zomerbars. Op vrijdag 12 juli opent Pomalo in Sint-Juliaan de deuren. Een dag eerder opent La Brasa, die vorig jaar bekend raakte omwille van de seksfeestjes.

Zomerbar La Brasa in de Diksmuidestraat in Langemark kwam vorig jaar in de media nadat iemand foto’s had genomen van een seksfeestje. Tussen de gasten zat voormalig schepen Frank Gheeraert. Na de sluiting vorig jaar bleef het lang stil rond La Brasa, maar de eigenaar kondigt nu aan weer open te gaan. “Onze zomerbar is open vanaf donderdag 11 juli en dit elk weekend op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag”, laat de uitbater op zijn website weten. “Zowel het restaurant als de zomerbar zijn open vanaf 12 tot 23 uur. Op zondag sluiten we om 22 uur. Bij regen of koud weer kan de zomerbar gesloten zijn, ons restaurant blijft wel altijd open. De zomerbar is toegankelijk voor jong en oud. Een plaats waar gezellig samen zijn met vrienden of familie centraal staat. Ook kinderen zijn welkom, op zondag zorgen we voor aangepaste animatie.”

De gemeente Langemark-Poelkapelle krijgt naast La Brasa nog een tweede zomerbar. Eerder maakten Tommy Dereyne en Delphine Deltombe bekend dat ze zomerbar Pomalo zullen openen in de tuin van voormalig café ’t Westland in Sint-Juliaan.