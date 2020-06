Zomeractie 'koop en geniet lokaal' in Langemark-Poelkapelle Christophe Maertens

24 juni 2020

10u40 0 Langemark-Poelkapelle De Raad Lokale Economie Langemark-Poelkapelle organiseert om de lokale winkels en horecazaken te ondersteunen de zomeractie ‘koop en geniet lokaal’.

De actie, die in samenwerking loopt met Unizo en de gemeente, kent een prijzenpot van 6.000 euro aan santé- en koopbons. De actie loopt van 20 juni tot 15 augustus en elke winkel of horecazaak met een lokale zelfstandige uitbating in Langemark-Poelkapelle kan gratis deelnemen. De prijzenpot wordt volledig gefinancierd door de Raad Lokale Economie, de gemeente en Unizo Langemark-Poelkapelle. Je vindt de deelnemende zaken en meer info hier.