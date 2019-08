Zestiger zwaargewond na duik in gracht met quad LSI

23 augustus 2019

07u48

Bron: LSI 0 Langemark-Poelkapelle Langs de Provincieweg in Bikschote (Langemark-Poelkapelle) is donderdagavond rond 19u een 66-jarige man uit Ardooie zwaargewond geraakt bij een ongeval.

Langs de rechte weg tussen Boezinge (Ieper) en De Blankaart in Woumen (Diksmuide) raakte Luc D. uit Ardooie om een nog onduidelijke reden de controle over het stuur van zijn quad kwijt en belandde in de gracht. Een MUG-team snelde ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. Daarna ging het met een ambulance richting ziekenhuis. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.