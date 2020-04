Ysco Langemark schenkt 5.000 schortjes aan Jan Yperman Ziekenhuis Christophe Maertens

09 april 2020

08u21 5 Langemark-Poelkapelle IJsbedrijf Ysco uit Langemark heeft beschermde kledij geschonken aan het Jan Yperman Ziekenhuis. Het gaat om 5.000 schortjes. Het initiatief kwam van werknemer Andy Verkruysse uit Ieper.

“Ik kreeg de vraag van een vriendin, die arts is, of ik ergens wist waar er beschermkledij te vinden was”, zegt Andy Verkruysse. “Ik sprak onmiddellijk de directie aan van Ysco, het bedrijf waar ik al 23 jaar werk. Ysco is een voedingsbedrijf en beschikt dus over beschermende kledij. De directie stapte direct mee in het idee en schonk 5.000 schortjes.” Andy, die zijn werkgever bedankt voor het mooi gebaar, ging de schortjes persoonlijk afgeven in het ziekenhuis. Ook het ziekenhuis uitte zijn dankbaarheid.