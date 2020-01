Werken Vrijbosroute starten in voorjaar Christophe Maertens

07 januari 2020

18u27 0 Langemark-Poelkapelle Als alles goed gaat, beginnen de verbeteringswerken aan de Vrijbosroute in het voorjaar.

De provincie West-Vlaanderen plant in 2020 verbeteringswerken aan de oude spoorwegbedding Vrijbosroute. Volgens de gemeente Langemark-Poelkapelle is de administratieve kant van het dossier bijna klaar. De werken kunnen vermoedelijk in maart of april starten.

De werken kaderen in de verdere uitbouw van het netwerk van fietsroutes voor dagelijkse verplaatsingen van en naar het werk. De provincie keurde de heraanleg van het pad in Ieper en Langemark-Poelkapelle al in maart 2019 goed.