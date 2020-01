Vrouw lichtgewond na duik in gracht LSI

24 januari 2020

18u05

Bron: LSI 1 Langemark-Poelkapelle Bij een ongeval in de Roeselarestraat in Langemark is vrijdag een automobiliste lichtgewond geraakt nadat ze met haar wagen in de gracht was beland.

Rond 16.30 uur reed de vrouw met haar Opel Corsa op de Fortuinhoek van Sint-Jan richting Zonnebekestraat. Op het gladde wegdek verloor ze in een bocht de controle over het stuur en belandde met haar auto in de gracht. Met de achterkant van de wagen in de gracht kwam ze tot stilstand. De brandweer hielp haar uit de auto. Met lichte verwondingen werd ze naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper overgebracht. De weg bleef tussen de Zonnebekestraat en de Tentestraat een tijdje afgesloten.