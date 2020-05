Vrijwilligers gezocht voor verdeling van 8.000 mondmaskers Christophe Maertens

05 mei 2020

12u43 0 Langemark-Poelkapelle De gemeente Langemark-Poelkapelle is op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen om 8.000 mondmaskers te verdelen onder de inwoners.

“Het lokaal bestuur schenkt iedere inwoner een gratis herbruikbaar mondmasker”, zegt schepen Dominique Cool (N-VA). “We verwachten onze levering rond 15 mei. Daarna gaan we onmiddellijk aan de slag om de mondmaskers per adres te verpakken en aan huis te bezorgen. De verdeling van zo’n 8.000 mondmaskers is een grote opdracht en in tijden van corona merken we dat er heel wat solidariteit en verbondenheid is. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met de huis-aan-huisbedeling.” Om het goede voorbeeld te tonen nemen de burgemeester en schepenen enkele straten voor hun rekening. “Interesse om ook een handje toe te steken? Schrijf je in op onze website voor 11 mei en laat weten in welke deelgemeente je kan helpen”, klinkt het nog.