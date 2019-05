Vredeszoektocht is voltreffer De 7de Vredeszoektocht kent een recordaantal deelnemers. In amper twee maanden liep de teller al op tot 400 inschrijvingen. Christophe Deconinck

30 mei 2019

22u23 0

Zowel voetgangers als automobilisten worden door de organisatoren van de Vredeszoektocht uitgedaagd om om het centrum en de parochies rond Langemark uit te kammen, op zoek naar herkenbare plaatsen of objecten, gekoppeld aan vragen rond geschiedenis, cultuur en natuur. De zevende editie van deze dubbele speurtocht ging van start op zaterdag 30 maart en loopt tot 14 juli. Tot die dag krijgen automobilisten en wandelaars de kans om een reeks foto’s van plaatsen of objecten te identificeren en passende raadsels op te lossen, met een knipoog naar geschiedenis, cultuur of natuur.

De wandelzoektocht, die de deelnemers mee neemt op een tocht van drie kilometer door het centrum van Langemark, start aan Bistro De Koornbloem. De autozoektocht start aan Eetkaffee Steenstraete te Bikschote en strekt zich uit over een afstand van 45 kilometer, in het teken van beide Wereldoorlogen, waarbij alle parochies van de Baekelandtgemeente worden doorkruist. In tegenstelling tot de wandeltocht, eindigt deze in Houthulst. Deelnemingsformulieren voor beide zoektochten zijn nog steeds beschikbaar in café-restaurant ’t Munchenhof, eetkaffee Steenstraete, brasserie De Zilverberk in Houthulst, café De Koornbloem en bij de samensteller van beide zoektochten: Danny Vanacker, Eeckhoutmolenstraat 5c in Langemark (057/48.52.64), voor de democratische prijs van 10 euro.