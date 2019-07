Vragenlijst meerjarenplanning nog tot zondag Christophe Maertens

18 juli 2019

08u53 0 Langemark-Poelkapelle Burgers van Langemark-Poelkapelle kunnen nog tot zondag de vragenlijst voor de opmaak van de meerjarenplanning invullen.

Het bestuur is momenteel bezig met de opmaak van het meerjarenplan dat zegt waarin de komende zes jaar zal worden geïnvesteerd. De burgers van Langemark-Poelkapelle kunnen via een vragenlijst hun mening daarover geven. Ondertussen hebben al heel vele mensen de vragenlijst ingevuld. Wie dat nog niet heeft gedaan, kan dat nog doen tot zondag. De lijst kan worden ingevuld via http://www.langemark-poelkapelle.be/website/8856-www.html?branch=1&language=1. Mensen die de lijst liever op papier invullen kunnen dat doen in het gemeentehuis, het WZC of de bib. Wie de vragenlijst invult maakt kans op een waardebon van 25 euro.