Voorstellen kortparkeren opgenomen in meerjarenplanning: “We stellen voor om ‘shop en go’ en ‘kiss & ride’ te voorzien”. Christophe Maertens

19 november 2019

15u35 0 Langemark-Poelkapelle Langemark-Poelkapelle wil werk maken van kortparkeerplaatsen voor de handelszaken in de gemeente. Dat was te horen op de gemeenteraad, waar de oppositiepartij TOPE 8920 het voorstel tot ‘Shop & Go’ en ‘Kiss & Ride’ opwierp.

“In onze landelijke gemeente zijn het de lokale middenstanders, ondernemers en landbouwers die zorgen voor leven in de brouwerij”, aldus oppositielid Laurent Hoornaert (Tope 8920). “Daarom willen we hen koesteren. We kunnen dit doen via kleine maatregelen die een groot effect hebben. Onze fractie stelt voor om waar mogelijk en noodzakelijk te voorzien in 30 minuten kortparkeerplaatsen (shop & go) voor onze handelszaken in de centra van de deelgemeenten en eventueel ‘kiss & ride’ voor kinderopvang. Ook Unizo Langemark-Poelkapelle deelt onze mening, want in april 2018 lanceerden ze een gelijkaardig voorstel naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Er bestaan genoeg voorbeelden van gemeenten die kortparkeerplaatsen hebben ingevoerd. We denken daarbij aan Moorslede, Ledegem en Geluwe. Dit is mogelijk door een combinatie van E9a-borden met al dan niet extra grondmarkeringen. Het bepalen van de locaties kan een gezamenlijke opdracht zijn van de commissie openbare werken en verkeer én de lokale raad voor economie.”

Meerjarenplanning

“We hebben daarover al overlegd met de handelaars”, aldus schepen Peter Vantomme. “Dat gebeurde naar aanleiding van de dorpskernvernieuwing. Daarbij stelden we een stappenplan duurzaam parkeerbeleid voor. Doelstelling daarvan zijn een goede bereikbaarheid met de wagen, maar ook met de fiets. Daarnaast is er inderdaad aandacht voor autoparkeren, iets wat belangrijk is voor de handelaars. De handelaars mogen echter zelf geen borden plaatsen en het is moeilijk om voor iedere winkel een parkeerplaats te maken. Waar dat kan, kunnen er wel enkele parkeerplaatsen samen worden gebracht. Voor borden ‘shop & go’ en ‘kiss & ride’ is er echter geen wettelijke basis. Het onderwerp wordt meegenomen in de meerjarenplanning.”