Voetballer Tristan Bruynsteen (19) nieuw gemeenteraadslid voor N-VA Erik De Block

25 februari 2020

13u44 0 Langemark-Poelkapelle Student Tristan Bruynsteen (19) legde maandagavond in het begin van de gemeenteraad in Langemark-Poelkapelle de eed af als nieuw gemeenteraadslid. Hij volgt bij de meerderheidspartij N-VA wijlen Johan Vannoote op. Tristan Bruynsteen woont in Langemark, studeert aan de Universiteit Gent het eerste jaar handelsingenieur en voetbalt bij de U21 van VK Langemark-Poelkapelle.

Hij is het allerjongste gemeenteraadslid in de regio. Tristan Bruynsteen stond op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 bij N-VA op de tiende plaats en kreeg 422 voorkeurstemmen. Wat alvast een heel goed resultaat was. Tristan is de kleinzoon van wijlen André Bruynsteen, destijds uitbater van café De Zwaan in Langemark en secretaris van de gemeentelijke sportraad.

Wijlen Johan Vannoote had op de lijst van N-VA de meeste voorkeurstemmen. De gewezen politieagent (66) overleed begin januari na een slepende ziekte. Eerste opvolger was normaliter Sylvie Van Keirsbilck. Ze zetelt momenteel in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en verzaakte aan haar mandaat in de gemeenteraad. Waardoor tweede opvolger Tristan Bruynsteen de eed mocht afleggen.

“Als jongste kandidaat van de gemeente wil ik een mooie toekomst”, aldus Tristan Bruynsteen in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen op de website van N-VA. “Het is ook daarom dat ik er voor gekozen heb om me politiek te engageren. Wat nu beslist wordt, is uitermate belangrijk voor ons als jongeren. Onze jongeren moeten meer buiten durven te komen, daarom vind ik dat de gemeente er alles moet aan doen om hen hiertoe aan te zetten. Dit kan door onder andere de subsidies voor onze jeugdhuizen te verhogen en de (speel)pleintjes beter te onderhouden.