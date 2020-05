Vijf jaar na dood van tante neemt wielrenner deel aan ’s werelds zwaarste duatlon voor ‘Kom op tegen Kanker’ Christophe Maertens en Charlotte Degezelle

08 mei 2020

15u29 0 Langemark-Poelkapelle Jari Carpentier uit Langemark wil 20 december deelnemen aan de Hel van Kasterlee, volgens velen de zwaarste duatlon ter wereld. De sporter doet dat niet zomaar en hij linkt zijn deelname aan ‘Kom op tegen Kanker’, vijf jaar nadat zijn tante aan de ziekte overleed. De dodelijke ziekte kreeg onlangs ook de papa van de sportman te pakken. “Maar we blijven positief, we moeten hierdoor.”

De 22-jarige Jari Carpentier is wielrenner bij de beloften en maakt deel uit van het team Decock-Van Eyck-Devos-Capoen. De coronacrisis zorgde ervoor dat aan het koersseizoen een vroegtijdig einde kwam. “Onze ploeg zat echter niet stil en we pasten onze plannen aan. Omdat ik na mijn koerscarrière mij wat meer wil toeleggen op duatlon, viel mijn oog op de bekende en loodzware ‘De hel van Kasterlee’, die plaatsvindt op 20 december. Het gaat om een wedstrijd met op het programma 15 km lopen, 117 km fietsen en nog eens 30 km lopen. Reken daar dan nog eens de winterse omstandigheden bij en dan weet je dat het zwaar is.”

Voor Jari wordt het zijn eerste duatlon. “De conditie is er, maar ik moet wel nog wat aan mijn lopen werken”, klinkt het. “Mijn ambitie? Och, omdat ik niet weet wat ik moet verwachten, wil ik de wedstrijd gewoon uitdoen. We zien wel of er meer in zit.”

Strijd

Toch neemt de twintiger niet zomaar deel aan de Hel van Kasterlee. Hij linkt er namelijk een steunactie voor ‘Kom Op Tegen Kanker’ aan. Jari verloor in 2015 zijn tante Veronique Barthier aan de ziekte. “Ik had een hele goede band met mijn tante en wij waren vaak samen”, zegt Jari. “Ze heeft 13 jaar gestreden tegen kanker, maar ze heeft het uiteindelijk niet gehaald. Voor mij was dat een hele shock. Zo’n vijf jaar later stond mijn wereld voor een tweede keer stil nu ook bij mijn papa kanker is vastgesteld. Hij is ondertussen in behandeling en stelt het al bij al goed. We blijven positief en moeten hierdoor, maar gemakkelijk is het allemaal niet.”

Dertien jaar heeft mijn tante tegen kanker gestreden, maar ze heeft het niet gehaald. Dat was een heel shock. Nu is ook bij mijn papa kanker vastgesteld Jari Carpentier

Jari denkt al langer na over hoe hij iets kan doen om de bestrijding van de ziekte te steunen. “Mijn deelname aan de Hel van Kasterlee lijkt de ideale gelegenheid”, aldus de renner. “Het is de bedoeling dat mensen 10 euro sponsoren. Hun voor- of achternaam komt dan op mijn outfit.” Het bedrijf Creativo van Ricardo Oliviera Ferreira, dat danspakken maakt, zorgt voor het duatlonkostuum van Jari. “Ricardo is leraar en eigenaar van dansschool Dançar, waar mijn vriendin Chloé lid is. Toen Ricardo van mijn project hoorde, stelde hij meteen voor mijn wedstrijdpak te ontwerpen en te sponsoren.”

Om alles een beetje in goede banen te leiden lanceerde de initiatiefnemer de Facebookpagina ‘Jari’s road to Hell#komoptegenkanker’. Storten kan op BE61 7360 6688 6517 met vermelding van Naam + Adres.