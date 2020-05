Verdachten in zaak seksfeestje La Brasa vragen de vrijspraak Christophe Maertens

18 mei 2020

18u18 0 Langemark-Poelkapelle “Het is niet verboden om schaars gekleed te lopen en seksuele handelingen uit te voeren in de privésfeer, maar het is wel verboden om dat in het geniep te fotograferen.” Op de rechtbank van Ieper stonden maandag de twee mannen terecht die foto’s maakten van een naaktfeestje in zomerbar La Brasa in 2018. Hoewel de openbare aanklager hen beschuldigd van voyeurisme, vragen ze de beiden de vrijspraak. “We handelden uit sensatiezucht.” Een derde man die rechtstreeks werd gedagvaard, zegt niet de opdrachtgever te zijn, maar gewoon te hebben getipt dat er een feestje bezig was.

Iets wat enorm veel ophef maakte in de zomer van 2018 was de zaak rond de zomerbar La Brasa in Langemark. Op een avond verscholen zich daar twee mannen in de mais en werden er foto’s gemaakt van een naaktfeestje. Op de foto’s was toenmalig schepen van Ruimtelijke Ordening Frank Gheeraert (Open Vld) en zijn echtgenote te zien, iets wat heel wat wenkbrauwen deed fronsen. Een dag later raakten de foto’s wijdverspreid en kreeg de pers die in handen.

Hobbyfotograaf

De politie moest echter niet overdreven veel moeite doen om te achterhalen dat de bedreigingen afkomstig waren van Nico A., een caféuitbater uit Ieper, die het jaar voordien samen had gewerkt met de uitbater van de zomerbar in Langemark. Nico A. had zijn vriend en hobbyfotograaf Pedro B., eveneens uit Ieper, gevaagd mee de mais in te duiken om beelden te maken van het seksfeestje. Een dag later werden de pikante foto’s de wereld ingestuurd en kreeg de toenmalige schepen een dreigbrief. Daarin stond dat er nog meer foto’s zouden volgen als de zomerbar niet onmiddellijk de deuren sloot. Prompt diende de schepen een klacht in.

Het bleek dat Nico A. die avond getipt was geweest door ene S.A. die wist te melden dat een naaktfeestje bezig was. S.A. en zijn vrouw waren vrienden van de schepen en zijn echtgenote en met z’n vieren deden ze aan partnerruil. De schepen zou er nog meer mensen hebben willen bij betrekken, maar dat zag, althans volgens zijn raadsman, S.A. niet zitten. De schepen kon dat blijkbaar niet verdragen en zei later dat S.A. de eigenlijke opdrachtgever was voor de ‘fotoschoot’. “Dat is geen waar”, aldus meester Sylvain Colaert. “Die man zei gewoon tegen Nico A. dat er daar die avond een feestje aan de gang was. Het was trouwens niet de enige die dat wist, ook een buurvrouw merkte dat op. En trouwens, als er feestjes waren stonden er een pak wagens voor de zomerbar. Zo privé was het allemaal niet.”

Bouwovertreding

Tegen Nico A. en fotograaf Pedro B. vordert de openbare aanklager respectievelijk 10 maanden en 6 maanden cel met uitstel voor onder meer voyeurisme en bedreigingen. Nico A. geeft toe dat hij tussen de mais postvatte, maar vraagt de vrijspraak. “Hij was boos omdat er een feestje bezig was, terwijl er eerder een bouwovertreding was vastgesteld aan de bar en A. daarvoor financieel mee zou moeten opdraaien. Hij heeft de comprimerende foto’s naar 8 tot 10 mensen doorgestuurd. Een van die moet de foto’s op internet hebben geplaatst.” De raadsman van A. zegt daarnaast dat de rechten van de verdediging zijn geschonden, omdat er vertrouwelijk gesprek tussen Nico A. en zijn vorige advocaat in het dossier terechtkwam en dat niet mag.

Hobbyfotograaf Pedro B. beweert op vraag van Nico A. mee te zijn gegaan naar Langemark. “Ik nam de foto’s uit sensatiezucht, meer niet.” De twee mannen betwisten zich hebben schuldig gemaakt aan voyeurisme. “Voyeurisme gaat bijvoorbeeld over filmen in een douche en er is een altijd een pervers element aan verbonden, hier is dat het geval niet”, klinkt het.

Politieke carrière

Voormalig schepen Frank Gheeraert vraagt een forse schadevergoeding op de rechtbank. “Het was degelijke een feestje in de privésfeer”, aldus meester Koen Bentein, die het opneemt voor de gewezen schepen. “Je moest al vanop 100 meter afstand van een telelens gebruik maken om te zien wat er gaande was.” Volgens de raadsman nekte de zaak de politieke carrière van zijn cliënt en koos de CD&V in Langemark-Poelkapelle voor een andere coalitiepartner, namelijk de N-VA, wat Frank Gheeraert een nieuw schepenambt kostte. Ook de uitbater van La Brasa, diende klacht in en stelde zich burgerlijke partij op de rechtbank. Vonnis op 15 juni.