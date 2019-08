Verboden water te pompen uit bekken op Melkweg LBR

07 augustus 2019

Het is sinds begin juli verboden water op te pompen uit onbevaarbare en bevaarbare waterlopen en kanalen van het IJzerbekken. Door de aanhoudende droogte en het lage waterpeil van het waterbekken in de Melkweg in Langemark-Poelkapelle is dit verbod sinds woensdag 7 augustus uitgebreid en is het bekken afgesloten.