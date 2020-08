Verboden, maar toch zo aantrekkelijk: waterpret in het Ieperleekanaal VHS

08 augustus 2020

19u52 0

Ook op de warmste dag van het jaar zochten mensen verkoeling in het water. En net zoals de voorbije dagen gebeurde dat ook op plaatsen waar het eigenlijk niet mocht. Zoals in Steenstrate, een gehucht van Langemark-Poelkapelle, op de grens van Bikschote en Zuidschote. Daar lieten jongeren zich verleiden tot een frisse duik in het Ieperleekanaal. De waaghals op de foto deed daarvoor zelfs niet eens zijn teenslippers uit. Ondanks het feit dat hij met een smak in het water belandde, kwam hij telkens mét teenslippers weer op het droge. Om dan, uiteraard, nog eens een acrobatische plons te wagen.