Verbod op evenementen tot 31 augustus in Langemark-Poelkapelle

04 augustus 2020

16u24 0 Langemark-Poelkapelle De gemeente Langemark-Poelkapelle voert vanaf vandaag, dinsdag 4 augustus, enkele extra coronamaatregelen in. Het is verplicht om op het hele openbaar domein en op alle publiek toegankelijke plaatsen een mondmasker bij te hebben. Daarnaast worden ook alle evenementen verboden tot 31 augustus.

In Langemark-Poelkapelle is het vanaf vandaag verplicht om op het hele openbaar domein en op alle publiek toegankelijke plaatsen een mondmasker bij te hebben. De verplichting geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar. Ook voor mensen die met een medisch attest kunnen aantonen dat ze geen mondmasker kunnen dragen, geldt deze verplichting niet.

Daarnaast worden alle voor het publiek toegankelijke evenementen, festiviteiten en activiteiten georganiseerd door de gemeente, verenigingen of privépersonen geannuleerd en verboden tot en met maandag 31 augustus. Het college van burgemeester en schepenen zal midden augustus de situatie evalueren. Daarna wordt een beslissing genomen over de activiteiten en evenementen die in het najaar gepland zijn. De wekelijkse markt blijft wel doorgaan. Het dragen van een mondmasker is daar verplicht. Ook de buitenschoolse kinderopvang, speelpleinwerking en jeugd- en sportkampen kunnen blijven doorgaan.

Naast de publiek toegankelijke evenementen, festiviteiten en activiteiten worden ook alle sportwedstrijden op de sportterreinen, in de openbare gebouwen en op de openbare weg geannuleerd tot en met 31 augustus. Sporttrainingen mogen wel plaatsvinden zowel indoor als outdoor, maar wel zonder toeschouwers.

